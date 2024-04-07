​Де Дзерби: «Из-за травм не смогли соперничать с «Арсеналом»

В Англии проходят матчи 32-го тура Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Брайтону» и обыграл его со счётом 3:0. Итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби считает, что бросить вызов одному из лидеров чемпионата его команде помешали травмы в составе:

- Мы неплохо провели первый тайм и неплохо в целом выступали до второго пропущенного гола. После этого мы сдали и не смогли избежать поражения от одной из лучших команд лиги. С нашими травмами было трудно соперничать с «Арсеналом» изначально, - посетовал де Дзерби, слова которого цитирует BBC Sport.

«Брайтон» идёт десятым в турнирной таблице.