​Артета: «У нас есть цель»

В Англии проходят матчи 32-го тура Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Брайтону» и обыграл его со счётом 3:0. После игры испанский наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги очередного успешного выступления своих подопечных:

- Было непросто, соперник с августа не проигрывал у себя дома. Но моя команда проявила себя умной и зрелой против такого соперника. И в нападении, и в обороне мы показали выдающиеся индивидуальные качества. Были упущены некоторые шансы, но команда смотрелась сбитой и знающей свою цель, - цитирует слова Артеты BBC Sport.