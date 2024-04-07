​Вентола: «Де Дзерби я вижу в «Ливерпуле» или «Баварии»

Бывший итальянский футболист Никола Вентола высказался по поводу будущего почитаемого в Европе специалиста Роберто де Дзерби. Тот сейчас тренирует «Брайтон», но слухи регулярно отправляют его в самые престижные клубы Европы, среди которых не только «Милан», но даже «Барселона» с «Баварией».

- Я считаю, что наиболее подходящими клубами для де Дзерби будут «Ливерпуль» или «Бавария». Его игровые концепты идеально подходят как раз под «Баварию». Но, с другой стороны, английский чемпионат - это топ-чемпионат. И он останется, если получит достойное предложение именно оттуда, - цитирует слова Вентолы pianetamilan.it.