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​Наставник «Вулверхэмптона»: «Ужасное решение»

07 Апреля 2024 • 03:41 Комментировать
Вулверхэмптон
1:2
Вест Хэм

В Англии проходят матчи 32-го тура АПЛ, «Вулверхэмптон» принимал дома «Вест Хэм», но проиграл со счётом 1:2. Наставник «волков» Гари О'Нил расстроен подобными итогами матча, особенно его возмущает отменённый в добавленное время гол его команды:

- Ужасное решение. Я вообще не могу его понять. Даже Дэвид Мойес согласился со мной. Не было там никакого офсайда. Удивительно, что рефери из АПЛ в упор не видит таких вещей, стоя прямо перед экраном, - цитирует слова наставника «Вулверхэмптона» BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» сыграет с «Ноттингем Форест».


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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Гари О'Нил

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