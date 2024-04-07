​Компани: «Давайте не путать тёплое с мягким»

В Англии проходят матчи 32-го тура АПЛ, «Эвертон» сумел добиться победы над «Бёрнли» с минимальным преимуществом. Венсан Компани, наставник «Бёрнли», прокомментировал итоги матча, он считает, что его подопечные не очень внятно действовали в нападении, что в итоге и стало причиной поражения:

- Давайте не путать тёплое с мягким. Наш подход к игре был правильным, нам удалось нейтрализовать угрозы, исходившие от «Эвертона». Проблема в том, что не было искры в нападении, каждый раз, когда мои футболисты подходили к чужой штрафной, им чего-то не хватало. И так постепенно игра вышла из-под контроля, - цитирует слова Дайча BBC Sport.