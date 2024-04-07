​Дайч: «Некрасивая, но важная победа»

В Англии проходят матчи 32-го тура АПЛ, «Эвертон» сумел добиться победы над «Бёрнли» с минимальным преимуществом. Наставник «ирисок» Шон Дайч считает, что прагматизм победы в данном случае был превыше красивой игры - он согласен с тем, что победа получилась некрасивой, но это не мешает ему радоваться.

- Некрасивая, но важная победа. У нас было много игр, в которых мы доминировали, но не побеждали. Сейчас мы нашли другой путь к победе, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В результате своей победы «Эвертон» поднялся на пятнадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата.