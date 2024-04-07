​Марку Силва: «Мы не были эффективными»

В Англии проходят матчи 32-го тура АПЛ, «Фулхэм» принимал в домашних стенах «Ньюкасл», но не сумел выиграть - игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «сорок». Португальский наставник «Фулхэма» Марку Силва считает, что его команда не была эффективной, отсюда и поражение:

- Фрустрация - это то, что я испытываю. Все понимают, что мы должны были брать намного больше с этого матча. Очень хорошее выступление первого тайма не привело к голу. Я считаю, что при всех созданных шансах мы должны были забить как минимум дважды. Футбол должен быть эффективным, а мы не смогли быть эффективными, - цитирует слова Силвы BBC Sport.