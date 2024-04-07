​Наставник «Брентфорда»: «Все снова увидели, почему АПЛ - лучшая лига в мире»

В Англии проходят матчи 32-го тура Премьер-лиги, «Астон Вилла» сыграла с «Брентфордом» и команды забили друг другу по три мяча, немало порадовав болельщиков. Такого же мнения придерживается и наставник «Брентфорда» Томас Франк, он считает, что зрители еще раз убедились, что АПЛ - лучшая лига в мире:

- Я думаю, что все снова убедились в том, что АПЛ - лучшая лига в мире. Самая интересная. С нашей точки зрения, мы хорошо оборонялись в первом тайме, но пропустили первый гол. Тем не менее, смогли проявить должный менталитет и переломить ход игры. Этим я очень горжусь, хотя по-прежнему раздражен, что не выиграли, - цитирует слова Франка BBC Sport.