Коул Палмер сделал 200-й хет-трик в истории АПЛ

Нападающий лондонского «Челси» Коул Палмер сделал хет-трик в игре против «Манчестер Юнайтед», и, как оказалось, это был 200-й хет-трик в истории английской Премьер-лиги, начиная с 1992 года.

Первым, кто сделал хет-трик в АПЛ, был знаменитый француз из «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона, это был в первый сезон АПЛ - 1992/1993. Пятидесятый хет-трик в АПЛ в 1998 году записал на свой счёт Майкл Оуэн, а вот сотого хет-трика пришлось ждать целых десять лет - Джон Кэрью в 2008 году.

Наконец, сейчас, спустя шестнадцать лет, Коул Палмер сделал 200-й хет-трик в истории английской Премьер-лиги.