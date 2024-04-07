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Клопп против тен Хага: Вероятные составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на очную битву в АПЛ

07 Апреля 2024 • 09:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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Через 6 ч. 55 мин.

В центральном матче 32-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» сразится в гостях с «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предполагает вероятные составы команд на эту встречу.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Далот, Майну, Каземиро, Рэшфорд, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Собослаи, Эндо, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

У «Манчестер Юнайтед» травмированы Виктор Линделоф и Люк Шоу. В составе «Ливерпуля» повреждения у Алиссона Бекера, Трента Александера-Арнольда, Диогу Жоты, Жоэля Матипа.

В случае победы «Ливерпуль» обгонит «Арсенал» и вернётся со второго места на первое. Сейчас у «красных» 70 очков после 30 матчей. «МЮ» имеет 48 баллов и располагается на шестом месте.

Стартовый свисток в матче «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» прозвучит на «Олд Траффорд» сегодня, 7 апреля, в 17:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов

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