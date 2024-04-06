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В «Манчестер Юнайтед» могут ввести необычный запрет

06 Апреля 2024 • 23:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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Через 17 ч. 15 мин.

Новые руководители «Манчестер Юнайтед» наняли компанию Interpath Advisory для составления отчёта о расходах клуба. Цель проводимой работы – выявить чрезмерные затраты, которые можно сократить и, как следствие, сэкономить.

Как сообщает The Times, в предварительных выводах руководителям «Манчестер Юнайтед» посоветовали запретить использование автомобилей с водителями для административного персонала.  

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 7 апреля – против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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