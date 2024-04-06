У «Арсенала» лучшая разность голов за 19 лет

«Арсенал» проводит действительно шикарный сезон. В субботу команда Микеля Артеты в очередной раз порадовала болельщиков, обыграв на выезде «Брайтон» со счётом 3:0.

На текущую минуту именно «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги – у команды 71 балл в кармане. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» набрали на одно очко меньше – по 70.

«Арсенал» в этом чемпионате забил 75 голов, а пропустил – 24. Показатель разности голов +51 у «канониров» в АПЛ в последний раз был почти 19 лет назад – по итогам последнего тура сезона 2004/2005. На этот факт обращают внимание гуру статистики из Opta.