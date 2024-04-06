Артета: «Брайтон» с августа не проигрывал дома, против них сложно играть

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал свой комментарий о крупной победе над «Брайтоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0. Благодаря этой победе «канониры» вновь возглавили турнирную таблицу.

- «Брайтон» с августа не проигрывал на своём поле. Сложно играть у них дома. Мы сыграли хорошо и в защите, и в нападении. «Арсенал» упустил несколько хороших моментов, но команда всё равно выглядела сплочённой.

«Брайтон» сегодня был очень хорош, они доставляли нам неприятности, но мы смогли их решить и победить, - сказал Артета в общении с журналистами.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» на одно очко.