Де Дзерби: После второго гола «Арсенала» игра была закончена

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби дал свой комментарий после матча 32-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом».

Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 3:0.

- Мы провели хороший первый тайм, до второго гола мы были в игре, после чего игра была закончена. Без большого количества важных игроков сложно создавать моменты и забивать. Мне жаль наших болельщиков.

Что касается будущего, то не знаю, какие планы у клуба. Моя задача – улучшение моих игроков и моей команды. Всё остальное – не моё дело, - сказал специалист после матча журналистам.

«Брайтон» имеет в своём активе 43 очка и занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда де Дзерби встретится с «Бёрнли», игра пройдёт 13 апреля.