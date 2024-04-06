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Гвардиола послал воздушные поцелуи де Брёйне

06 Апреля 2024 • 22:15 Комментировать
Кристал Пэлас
2:4
Манчестер Сити

В субботу «Манчестер Сити» добился волевой победы в Лондоне над «Кристал Пэлас» со счётом 4:2. Главным героем встречи стал полузащитник Кевин де Брёйне, который забил два гола и отдал голевой пас на партнёра.

Первый гол де Брёйне получился особенно хорош – бельгиец послал мяч с левого края чужой штрафной точно в дальнюю «девятку». Любопытно, что после этого гола главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола послал несколько воздушных поцелуев в сторону Кевина. На этот факт обратили внимание болельщики.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 9 апреля, - против «Реала» в Лиге чемпионов.

Де Брёйне неудержим: «Манчестер Сити» победил в Лондоне и догнал «Ливерпуль»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне ещё теги

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