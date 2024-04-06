Джо Коул: «Де Брюйне – крестный отец атакующих полузащитников»

Бывший хавбек сборной Англии Джо Коул дал свой комментарий об игре полузащитника команды Кевина Де Брёйне в игре 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Напомним, встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:2, бельгиец начал матч с

«Думаю, он стоит выше всех. Я правда так считаю. И я имею в виду в том числе Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, Стивена Джеррарда и остальных.

Первый гол в ворота «Пэлас» прекрасен. Слушайте, Кевин – крестный отец атакующих полузащитников в мировом футболе. Я по-прежнему считаю его лучшим в этом списке», – сказал Коул TNT Sports.

Отметим, что на счету Де Брёйне в 2024 году 14 матчей, четыре гола и 13 ассистов на партнёров.

