Сака: Знали, что победа над «Брайтоном» вернёт нас на первое место

Форвард «Арсенала» Букайо Сака высказался о крупной победе над «Брайтоном» в 32-м туре чемпионата Англии.

Напомним, встреча завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 3:0. «Канониры» благодаря трём очкам в этой встрече вернулись на первой место в турнирной таблице.

- Внутри мы все полны энтузиазма, мы знали, что победа в этой игре вернёт нас на первое место АПЛ.

«Брайтон» хорош на своём поле, их самая сильная сторона – игра в обороне, а когда они атакуют, то и вам приходится бежать назад, - приводит слова англичанина ВВС.

«Арсенал» имеет в своём активе 71 очко и лидирует в АПЛ, у идущих следом «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по 70 очков.