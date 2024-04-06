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Сака: Знали, что победа над «Брайтоном» вернёт нас на первое место

06 Апреля 2024 • 22:10 Комментировать
Брайтон
0:3
Арсенал

Форвард «Арсенала» Букайо Сака высказался о крупной победе над «Брайтоном» в 32-м туре чемпионата Англии.

Напомним, встреча завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 3:0. «Канониры» благодаря трём очкам в этой встрече вернулись на первой место в турнирной таблице.

- Внутри мы все полны энтузиазма, мы знали, что победа в этой игре вернёт нас на первое место АПЛ.

«Брайтон» хорош на своём поле, их самая сильная сторона – игра в обороне, а когда они атакуют, то и вам приходится бежать назад, - приводит слова англичанина ВВС.

«Арсенал» имеет в своём активе 71 очко и лидирует в АПЛ, у идущих следом «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по 70 очков.


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