Хаверц высказался о разгроме «Брайтона»

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц высказался после победы над «Брайтоном» в матче 32-го тура чемпионата Англии.

- Мотивировала ли нас сегодня победа «Манчестер Сити»? Честно сказать, мы об этом не думали. Старались сосредоточиться на себе и победить в этом матче. Это важнее, чем смотреть на другие игры.

Нужно побеждать в наших матчах и потом посмотреть, к чему это приведёт. Мы готовы к этому вызову. В каждом матче мы играем на пределе. Нам нужно продолжать, в середине недели нас ждёт еще одна большая игра, - приводит слова Хаверца ВВС.

Напомним, «Арсенал» разгромил «Брайтон» со счётом 3:0. На следующей неделе «канониры» сыграют с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.