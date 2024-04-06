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Де Брёйне — о «Манчестер Сити»: «Это мой дом»

06 Апреля 2024 • 21:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
13.04 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о своём пребывании в стане «горожан».

— Это мой дом. Я пришел сюда, когда был еще совсем маленьким, а теперь я ветеран этой команды, и у меня трое детей. Было много хороших моментов и выигранных трофеев. Я ценю все это и думаю, что болельщики тоже ценят это, — приводит слова де Брёйне City Xtra.

Напомним, бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет 14 голевых передач.

Действующий контракт де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛУТОН ТАУН
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