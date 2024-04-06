«Арсенал» возглавил Премьер-лигу, разгромив «Брайтон»

Даже в начале апреля в Премьер-лиге Англии регулярно меняются лидеры. По итогам гостевого матча с «Брайтоном» на первое место вышел «Арсенал». Уже на второй минуте Габриэль дос Сантос головой пробил рядом с каркасом. На 31-й минуте Габриэль Жезус был сбит в штрафной, и Букайо Сака с точки уверенно открыл счет. После перерыва Жоржиньо справа ворвался в штрафную и вовремя сыграл под удар Каю Хаверцу - 0:2. В концовке Хаверц отобрал мяч и сыграл на ход Леандро Троссару, который реализовал выход один на один, это разгром.

«Канониры» возглавили АПЛ и на очко опережают «Ливерпуль» (матч в запасе) и «Манчестер Сити». «Брайтон» откатился на 10-е место.