«Арсенал» возглавил Премьер-лигу, разгромив «Брайтон»

Даже в начале апреля в Премьер-лиге Англии регулярно меняются лидеры. По итогам гостевого матча с «Брайтоном» на первое место вышел «Арсенал». Уже на второй минуте Габриэль дос Сантос головой пробил рядом с каркасом. На 31-й минуте Габриэль Жезус был сбит в штрафной, и Букайо Сака с точки уверенно открыл счет. После перерыва Жоржиньо справа ворвался в штрафную и вовремя сыграл под удар Каю Хаверцу - 0:2. В концовке Хаверц отобрал мяч и сыграл на ход Леандро Троссару, который реализовал выход один на один, это разгром.
«Канониры» возглавили АПЛ и на очко опережают «Ливерпуль» (матч в запасе) и «Манчестер Сити». «Брайтон» откатился на 10-е место.
Протокол игры
|33'Сака Букайо (0:1)
|62'Хаверц Кай (0:2)
|86'Троссар Леандро (0:3)
Вербрюгген Барт•Лемпти Тарик•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Балеба Карлос• 76'Гросс Паскаль•Адингра Симон•Модер Якуб63' (Педро Жоао (63') •Энсисо Хулио63' (Буонанотте Факундо (63') •Уэлбек Данни76' (Фати Ансу (76')
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям• 79'Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр72' (Томиясу Такэхиро (72') •Эдегор Мартин89' (Нкетиа Эдди (89') •Жоржиньо II•Райс Деклан•Сака Букайо64' (Троссар Леандро (64') •Хаверц Кай89' (Виейра Фабиу (89') •Жезус Габриэль64' (Мартинелли Габриэл (64')
Запасные: Кивёр Якуб•Ремсдейл Аарон•Смит-Роу Эмиль•Парти Томас
06 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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