Эмери высказался о результативной ничьей с «Брентфордом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче с «Брентфордом» (3:3) в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

- Странно. Мы отлично играли в первом тайме и отлично в первой половине второго тайма. На 50-й минуте мы потеряли всё, что имели. Но в последние 20 минут мы вернулись. На самом деле я немного разочарован. Пытаюсь понять, почему мы пропустили три гола.

Мне нравится характер, который мы показали в конце матча. Но я хочу быть последовательным. Это Премьер-лига, если ты теряешь контроль или концентрацию, то соперник этим воспользуется, - приводит слова Эмери ВВС.

«Астон Вилла» имеет в своём активе 60 очков и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице АПЛ.