Гвардиола оценил игру Де Брёйне в матче с «Кристал Пэлас»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал свой комментарий об игре полузащитника команды Кевина Де Брёй не в игре 32-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

Напомним, встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:2, бельгиец начал матч с первых минут и отметился дублем и голевой передачей.

- Кевин – один из лучших игроков «Манчестер Сити». В течении девяти лет находиться в такой форме в «Сити» - это потрясающе. Он забил невероятный гол, результативная передача – невероятна. Он очень хорош. Без него мы не смогли бы сегодня победить, он облегчает игру, - сказал Гвардиола журналистам.

На счету Де Брёйне в 2024 году 14 матчей, четыре гола и 13 ассистов на партнёров.