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«Лутон Таун» дожал «Борнмут»

06 Апреля 2024 • 19:11 Комментировать
Лутон Таун
2:1
Борнмут
окончен

Давно не побеждавший «Лутон Таун» в субботу отлично сыграл против середняков из «Борнмута». На 11-й минуте Маркус Тавернер со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Антуан Семеньо здорово бил, но здесь сейв. Еще одна попытка Тавернера после перерыва стала голевой, удар издали сменил счет на табло на 0:1. Карлтон Моррис зарядил в каркас ворот. На 73-й минуте Джордан Кларк сравнял счет с подбора. На 90-й минуте Коули Вудроу вывел практически на пустые ворота Морриса, и тот вырвал победу для хозяев.

«Лутон Таун» в зоне вылета только по дополнительным показателям, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Лутон Таун2:1Борнмут
  52'Тавернер Маркус (0:1)
(1:1) Кларк Джордан73'  
(2:1) Моррис Карлтон90'  
Камински ТомасКаборе ИссаМенги ТеденБурк РисХасиока Даики 62' (Оньединма Фред ( 62') Доти АлфиКларк ДжорданБаркли РоссТаунсенд Андрос 62' (Берри Люк ( 62') Чон Тахит 80' (Вудроу Коули ( 80') Моррис Карлтон
Запасные: Крул ТимПисолд АксельШи ДжеймсНельсон ЗакДжонсон ДжоРаддок Пелли
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяКелли ЛлойдКеркез Милош 86' (Сенеси Маркос ( 86') Кук Льюис 87' (Скотт Алекс ( 87') Кристи РайанТавернер Маркус 59' (Уттара Данго ( 59') Клюйверт Джастин 68' (Биллинг Филип ( 68') Семеньо Антуан 69' (Унал Энес ( 69') Соланке Доминик
Запасные: Февр РоменТраверс МаркХилл ДжеймсАаронс Макс
06 апреля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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