«Лутон Таун» дожал «Борнмут»

Давно не побеждавший «Лутон Таун» в субботу отлично сыграл против середняков из «Борнмута». На 11-й минуте Маркус Тавернер со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Антуан Семеньо здорово бил, но здесь сейв. Еще одна попытка Тавернера после перерыва стала голевой, удар издали сменил счет на табло на 0:1. Карлтон Моррис зарядил в каркас ворот. На 73-й минуте Джордан Кларк сравнял счет с подбора. На 90-й минуте Коули Вудроу вывел практически на пустые ворота Морриса, и тот вырвал победу для хозяев.
«Лутон Таун» в зоне вылета только по дополнительным показателям, соперник - 12-й.
Протокол игры
|52'Тавернер Маркус (0:1)
|(1:1) Кларк Джордан73'
|(2:1) Моррис Карлтон90'
Камински Томас•Каборе Исса•Менги Теден•Бурк Рис•Хасиока Даики62' (Оньединма Фред (62') •Доти Алфи•Кларк Джордан•Баркли Росс•Таунсенд Андрос62' (Берри Люк (62') •Чон Тахит80' (Вудроу Коули (80') •Моррис Карлтон
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Келли Ллойд•Керкез Милош86' (Сенеси Маркос (86') •Кук Льюис87' (Скотт Алекс (87') •Кристи Райан•Тавернер Маркус59' (Уттара Данго (59') •Клюйверт Джастин68' (Биллинг Филип (68') •Семеньо Антуан69' (Унал Энес (69') •Соланке Доминик
Запасные: Февр Ромен•Траверс Марк•Хилл Джеймс•Ааронс Макс
06 апреля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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