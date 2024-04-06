«Лутон Таун» дожал «Борнмут»

Давно не побеждавший «Лутон Таун» в субботу отлично сыграл против середняков из «Борнмута». На 11-й минуте Маркус Тавернер со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Антуан Семеньо здорово бил, но здесь сейв. Еще одна попытка Тавернера после перерыва стала голевой, удар издали сменил счет на табло на 0:1. Карлтон Моррис зарядил в каркас ворот. На 73-й минуте Джордан Кларк сравнял счет с подбора. На 90-й минуте Коули Вудроу вывел практически на пустые ворота Морриса, и тот вырвал победу для хозяев.

«Лутон Таун» в зоне вылета только по дополнительным показателям, соперник - 12-й.