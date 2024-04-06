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«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

06 Апреля 2024 • 19:06 Комментировать
Вулверхэмптон
1:2
Вест Хэм
окончен

«Вулверхэмптон» долго вёл в игре 32-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом», но в итоге ничего не добился. На 30-й минуте Раян Аит-Нури был сбит в штрафной. Пабло Сарабия с 11 метров прошил руки голкипера - 1:0. На 71-й минуте Макс Килман подыграл себе рукой у своих ворот - еще раз пенальти. Лукас Пакета оставил шансы киперу, но все равно сравнял. Вскоре Джеймс Уорд-Праус дальним выстрелом вывел гостей вперед - 1:2.

«Волки» идут на 11-м месте, противник - седьмой.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:2Вест Хэм
(1:0) Сарабия Пабло33'  
  72'Пакета Лукас (1:1)
  84'Уорд-Праус Джеймс (1:2)
Са ЖозеБуэно СантьягоКилман МаксГомеш Тоти  78'Семеду НелсонДоэрти Мэтт 87' (Буэно Уго ( 87') Гомес Жоао  43'Лемина Марио 75' (Траоре Бубакар ( 75'  88') Аит-Нури Раян 55' (Кунья Матеус ( 55') Дойл Томми 87' (Чирева Таванда ( 87') Сарабия Пабло  90' 75' (Чивоме Леон ( 75')
Запасные: Фрейзер НатанБентли ДаниелДоусон КрэйгНоа Лемина
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир 46' (Джонсон Бен ( 46') Мавропанос КонстантиносЗума КуртЭмерсон Палмиери  31'Альварес ЭдсонСоучек Томаш 46' (Антонио Майкл ( 46') Кудус МохаммедУорд-Праус ДжеймсПакета Лукас  90'Боуэн Джаррод 54' (Крессуэлл Аарон ( 54')
Запасные: Огбонна АнджелоАнанг ДжозефИнгс ДэнниКорне МаксвеллФиллипс КэлвинАгер Наиф
06 апреля. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Вест Хэм

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