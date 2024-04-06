«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» долго вёл в игре 32-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом», но в итоге ничего не добился. На 30-й минуте Раян Аит-Нури был сбит в штрафной. Пабло Сарабия с 11 метров прошил руки голкипера - 1:0. На 71-й минуте Макс Килман подыграл себе рукой у своих ворот - еще раз пенальти. Лукас Пакета оставил шансы киперу, но все равно сравнял. Вскоре Джеймс Уорд-Праус дальним выстрелом вывел гостей вперед - 1:2.
«Волки» идут на 11-м месте, противник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Сарабия Пабло33'
|72'Пакета Лукас (1:1)
|84'Уорд-Праус Джеймс (1:2)
Са Жозе•Буэно Сантьяго•Килман Макс•Гомеш Тоти• 78'Семеду Нелсон•Доэрти Мэтт87' (Буэно Уго (87') •Гомес Жоао• 43'Лемина Марио75' (Траоре Бубакар (75') • 88'Аит-Нури Раян55' (Кунья Матеус (55') •Дойл Томми87' (Чирева Таванда (87') •Сарабия Пабло 90'75' (Чивоме Леон (75')
Запасные: Фрейзер Натан•Бентли Даниел•Доусон Крэйг•Ноа Лемина
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир46' (Джонсон Бен (46') •Мавропанос Константинос•Зума Курт•Эмерсон Палмиери• 31'Альварес Эдсон•Соучек Томаш46' (Антонио Майкл (46') •Кудус Мохаммед•Уорд-Праус Джеймс•Пакета Лукас• 90'Боуэн Джаррод54' (Крессуэлл Аарон (54')
06 апреля. Стадион "Молинью".
Бан пользователя