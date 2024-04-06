«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» долго вёл в игре 32-го тура Премьер-лиги с «Вест Хэмом», но в итоге ничего не добился. На 30-й минуте Раян Аит-Нури был сбит в штрафной. Пабло Сарабия с 11 метров прошил руки голкипера - 1:0. На 71-й минуте Макс Килман подыграл себе рукой у своих ворот - еще раз пенальти. Лукас Пакета оставил шансы киперу, но все равно сравнял. Вскоре Джеймс Уорд-Праус дальним выстрелом вывел гостей вперед - 1:2.

«Волки» идут на 11-м месте, противник - седьмой.