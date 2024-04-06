«Ньюкасл» вырвал победу над «Фулхэмом»

В 32-м туре чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Ньюкасл», выглядел явно острее, но уступил сопернику. Энтони Гордон дальним ударом едва не открыл счет - минимальный промах. Вскоре шанс у Родриго Муниса, и вратарь выручил. После навеса Гордона Фабиан Шёр отправил мяч в сетку, но гол отменен - фол. Несколько минут, и Энтони Робинсон перехватил навес, а Бруно Гимараэс сходу вонзил мяч в сетку - 0:1.
«Ньюкасл» закрепился на восьмом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|81'Гимараэс Бруно (0:1)
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони•Пальинья Жоау86' (Хименес Рауль (86') •Кэрни Том65' (Траоре Адама (65') •Айуоби Алекс•Перейра Андреас65' (Лукич Саша (65') • 68'Виллиан Боргес65' (Уилсон Гарри (65') •Родриго Мунис85' (Броя Армандо (85')
Запасные: Родак Марек•Рид Харрисон•Рид Бобби•Рим Тим
Дубравка Мартин•Крафт Эмиль• 19'Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Холл Льюис90' (Ритчи Мэтт (90') •Лонгстафф Шон• 51'Гимараэс Бруно•Уиллок Джо40' (Андерсон Эллиот (40') •Мёрфи Джейкоб65' (Барнс Харви (65') •Исак Александр•Гордон Энтони90' (Дамметт Пол (90')
Запасные: Мерфи Алекс•Уайт Джо•Кариус Лорис•Диалло Амаду•Гиллеспи Марк
06 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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