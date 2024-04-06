«Ньюкасл» вырвал победу над «Фулхэмом»

В 32-м туре чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Ньюкасл», выглядел явно острее, но уступил сопернику. Энтони Гордон дальним ударом едва не открыл счет - минимальный промах. Вскоре шанс у Родриго Муниса, и вратарь выручил. После навеса Гордона Фабиан Шёр отправил мяч в сетку, но гол отменен - фол. Несколько минут, и Энтони Робинсон перехватил навес, а Бруно Гимараэс сходу вонзил мяч в сетку - 0:1.

«Ньюкасл» закрепился на восьмом месте, соперник - 13-й.