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«Ньюкасл» вырвал победу над «Фулхэмом»

06 Апреля 2024 • 19:04 Комментировать
Фулхэм
0:1
Ньюкасл
окончен

В 32-м туре чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Ньюкасл», выглядел явно острее, но уступил сопернику. Энтони Гордон дальним ударом едва не открыл счет - минимальный промах. Вскоре шанс у Родриго Муниса, и вратарь выручил. После навеса Гордона Фабиан Шёр отправил мяч в сетку, но гол отменен - фол. Несколько минут, и Энтони Робинсон перехватил навес, а Бруно Гимараэс сходу вонзил мяч в сетку - 0:1.

«Ньюкасл» закрепился на восьмом месте, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Фулхэм0:1Ньюкасл
  81'Гимараэс Бруно (0:1)
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониПальинья Жоау 86' (Хименес Рауль ( 86') Кэрни Том 65' (Траоре Адама ( 65') Айуоби АлексПерейра Андреас 65' (Лукич Саша ( 65'  68') Виллиан Боргес 65' (Уилсон Гарри ( 65') Родриго Мунис 85' (Броя Армандо ( 85')
Запасные: Родак МарекРид ХаррисонРид БоббиРим Тим
Дубравка МартинКрафт Эмиль  19'Шёр ФабианБёрн ДэнХолл Льюис 90' (Ритчи Мэтт ( 90') Лонгстафф Шон  51'Гимараэс БруноУиллок Джо 40' (Андерсон Эллиот ( 40') Мёрфи Джейкоб 65' (Барнс Харви ( 65') Исак АлександрГордон Энтони 90' (Дамметт Пол ( 90')
Запасные: Мерфи АлексУайт ДжоКариус ЛорисДиалло АмадуГиллеспи Марк
06 апреля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фулхэм

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