«Астон Вилла» пропустила 3 мяча за 9 минут от «Брентфорда» и довольствовалась ничьей

В матче 32-го тура с «Брентфордом» «Астон Вилла» почти не била по воротам, но каждый удар в створ становился голевым, как и у противника. В конце первого тайма Олли Уоткинс головой замкнул навес с корнера, вратарь потащил за ленточкой, но Леон Бэйли все равно добавил мяч в сетку - 1:0. Сразу после перерыва Морган Роджерс получил мяч на ход, разобрался с обороной и был точен - 2:0. В середине тайма шикарную девятиминутку выдали гости. Матиас Йоргенсен Занка на линии вратарской вколотил мяч в цель после передачи партнера. После подачи Серхио Регилона в центр штрафной Брайан Мбеумо головой вонзил мяч в цель - 2:2. Еще один шикарный пас Регилона, и Йоан Висса замкнул дальнюю штангу - 2:3. Бэйли набросил мяч на дальнюю штангу, и Уоткинс головой сделал счет 3:3.

Бирмингемцы остаются четвертыми, но подарили шанс конкурентам из «Тоттенхэма». Соперник - 16-й.