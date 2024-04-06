«Эвертон» скромно обыграл «Бёрнли»

В 32-м туре чемпионата Англии «Эвертон» принимал аутсайдеров из «Бёрнли» и удачно сработал вторым номером, хотя заключительную четверть поединка провёл в большинстве. Лайл Фостер упустил шикарный момент, не попав в рамку. А вот Доминик Калверь-Льюинн издали стрельнул голевым ударом на 45-й минуте - 1:0. И после перерыва форвард был близок к успеху, но голкипер выручил. На 67-й минуте Дара О'Ши был удален за фол последней надежды. Дуайт Макнил здорово бил, но все же промах.

«Эвертон» поднялся на 15-е место. Противник второй с конца.