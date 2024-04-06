«Эвертон» скромно обыграл «Бёрнли»

В 32-м туре чемпионата Англии «Эвертон» принимал аутсайдеров из «Бёрнли» и удачно сработал вторым номером, хотя заключительную четверть поединка провёл в большинстве. Лайл Фостер упустил шикарный момент, не попав в рамку. А вот Доминик Калверь-Льюинн издали стрельнул голевым ударом на 45-й минуте - 1:0. И после перерыва форвард был близок к успеху, но голкипер выручил. На 67-й минуте Дара О'Ши был удален за фол последней надежды. Дуайт Макнил здорово бил, но все же промах.
«Эвертон» поднялся на 15-е место. Противник второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Калверт-Льюин Доминик45'
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Тарковски Джеймс• 34'Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Янг Эшли83' (Харрисон Джек (83') •Гарнер Джеймс•Гомеш Андре• 45'Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай•Калверт-Льюин Доминик83' (Гомеш Бету (83')
Мурич Ариянет•Ассиньон Лоренс84' (Гудмундссон Йоханн (84') •О'Ши Дара• 67'Эстев Максим•Тэйлор Чарли84' (Родригес Джей (84') •Фостер Лайл•Берге Сандер• 90'Каллен Джош•Ларсен Якоб-Бруун69' (Браунхилл Джош (69') •Одоберт Уилсон84' (Амдуни Зеки (84') •Фофана Датро61' (Витиньо Виктор II (61')
Запасные: Корк Джек•Вижуру Лоуренс•Бенсон Манюэль•Делькруа Ханнес
06 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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