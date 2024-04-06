​Де Брёйне: «У меня очень, очень много красивых моментов с «Манчестер Сити»

В Англии начались матчи 32-го тура английской Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» съездил в Лондон и обыграл там «Кристал Пэлас» со счётом 4:2. Бельгийский полузащитник чемпионов Англии Кевин де Брёйне забил и в этом матче, а его гол стал для него сотым в составе «Манчестер Сити». После игры он прокомментировал свой успех.

- Думал ли я о сотом голе в составе клуба? Совсем нет. Это означает лишь то, что я тут давно. И у меня очень, очень много хороших воспоминаний, - цитирует слова де Брёйне BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Лутон Таун».