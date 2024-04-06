«Арсенал» назвал состав на игру с крепким «Брайтоном»

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Брайтоном» и «Арсеналом». Наставник лондонской команды Микель Артета решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Хаверц, Жезус.

Матч «Брайтон» - «Арсенал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущую минуту «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» «канониры» отстают на два очка.