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«Арсенал» назвал состав на игру с крепким «Брайтоном»

06 Апреля 2024 • 18:32 Комментировать
Брайтон
0:0
Арсенал
1 5.30 X 4.30 2 1.63
1-й тайм

В субботу вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Брайтоном» и «Арсеналом». Наставник лондонской команды Микель Артета решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Хаверц, Жезус.

Матч «Брайтон» - «Арсенал» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущую минуту «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» «канониры» отстают на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон

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