Полузащитник «Фулхэма» Кэрни: «Эрлинг Холанн – прямолинейный убийца, у него почти 250 голов»

Хавбек «Фулхэма» Том Кэрни прокомментировал критику бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина в адрес форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Является ли его футбольный интеллект его лучшим активом? Нет. Но Эрлинга Холанна купили не для этого. Вы хотите, чтобы он опустился на позицию «десятки», развернулся и отдал пас на 30-40 ярдов, как Харри Кейн? Нет. Он прямолинейный убийца. Позвольте ему делать то, что он делает.

На его счету почти 250 голов, а ему всего 23 года. Он делает самое сложное – отправляет мяч в сетку», – приводит слова игрока BBC 5 Live Sport.

Напомним, что ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заявил: «Холанн выглядит почти как игрок четвёртой лиги. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом очень плоха».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Холанн провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 18 голов и пять ассистов.