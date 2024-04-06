Судьбу тен Хага решат позже

«Манчестер Юнайтед» проводит неоднозначный сезон, и шансы команды квалифицироваться в Лигу чемпионов являются призрачными. Поговаривают, что Эрика тен Хага могут уволить с поста главного тренера «красных дьяволов». Как-то в прессе проскакивали даже слухи о том, что соответствующее решение уже было принято новыми руководителями клуба.

Впрочем, журналисты Times Sport располагают другими данными. Так, решение по будущему Эрика тен Хага будет приниматься по завершению сезона.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Ливерпуля» на своём поле.