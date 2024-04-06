​Де Брёйне забил свой 100-й гол за «Манчестер Сити»

В Англии начались матчи 32-го тура английской Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» съездил в Лондон и обыграл там «Кристал Пэлас» со счётом 4:2. Один из голов забил Кевин де Брёйне, для которого забитый гол, как оказалось, стал сотым в составе «Манчестер Сити».

Напомним, что Кевин выступает в своём нынешнем клубе с 2015 года, перед этим он успел поиграть также за лондонский «Челси» и немецкий «Вольфсбург».

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» примет «Лутон Таун». Сейчас команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.