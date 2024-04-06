Раскрыты зарплаты судей в АПЛ и Ла Лиге

На страницах The Athletic вышел материал о заработных платах футбольных судей в различных странах. И хотя в Испании средние оклады самые высокие (124 256 фунтов в год без учёта гонораров за матчи), в Англии судьи могут зарабатывать больше. В Премьер-лиге есть скользящая шкала – зарплата арбитров зависит от их опыта и ранга. Так, гонорар рефери в Англии может измеряться 83 191 фунтом, 104 257 фунтами или 147 258 фунтами.

Кроме того, за игру рефери в Англии получают по 1116 фунтов, а ВАР – 837 фунтов. Также в АПЛ арбитры зарабатывают бонусы – их начисляют за верные решения в ключевых моментах.

В Испании судьям за матч платят 4 205 фунтов, а ВАР – 2 102 фунта. Также испанским рефери положены дополнительные 21 929 фунтов в год за имиджевые права, связанные с размещением рекламы на форме.