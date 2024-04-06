Рико Льюис: «Люблю играть в центре поля»

В Англии начались матчи 32-го тура английской Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» съездил в Лондон и обыграл там «Кристал Пэлас» со счётом 4:2. Автором одного из голов стал молодой Рико Льюис, который только в этом сезоне начал более-менее стабильно попадать в основной состав. После матча он объяснил свой успех:

- Тут очень непросто играть. Польщён, что наши фанаты не постеснялись приехать с нами сюда. Отблагодарить их победой - это наш лучший подарок. Я всегда люблю забивать, это ещё с детства. Хочу забивать еще больше, а также ассистировать своим партнерам. Мне очень нравится играть в центре поля, - цитирует слова Льюиса BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Лутон Таун».