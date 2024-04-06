Гвардиола рассказал о состоянии Гвардиола

В субботу «Манчестер Сити» добился победы в гостях у «Кристал Пэлас» со счётом 4:2. Защитник Йошко Гвардиол был заменён уже в перерыве. Рулевой команды Хосеп Гвардиола дал комментарий на этот счёт.

«Посмотрим, какие футболисты у нас будут к следующему матчу. У Йошко возникла небольшая проблема. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Хорошо, что у нас есть время на восстановление к матчу с «Реалом». Мы постараемся показать хороший футбол», - сказал Гвардиола TNT Sports.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдёт во вторник, 9 апреля.

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