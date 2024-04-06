Де Брёйне: «Фоден – суперзвезда, он держит меня в напряжении»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне дал комментарий после победы над «Кристал Пэлас» (4:2). Бельгиец забил два гола и отдал один голевой пас.

«Всё было хорошо. Это очень нетипичный сезон с травмами и возвращениями. Иногда я чувствую себя хорошо, а когда я чувствую себя не в своей тарелке. Я пытался подготовить себя как можно лучше. Сегодня я хорошо справился.

Мотивировал ли меня хет-трик Фодена на неделе? Да, эти ребята держат меня в напряжении. Я не ожидаю, что они уступят мне место в составе просто так. Если я не буду играть хорошо, меня в составе не будет. Фил проводит великолепный сезон, он заслуживает играть, он держит меня в напряжении.

Сыграть в центре вместе с Фоденом? Думаю, это возможно. Почему бы и нет? Фоден – суперзвезда, он потрясающий.

Ранее начало матча? Теперь, когда мы выиграли, мне это нравится. Теперь мы можем спокойно смотреть остальные игры и немного отдохнуть», - сказал де Брёйне TNT Sports.

Де Брёйне неудержим: «Манчестер Сити» победил в Лондоне и догнал «Ливерпуль»