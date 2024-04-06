​Гвардиола: «Де Брёйне принёс нам много побед»

В Англии начались матчи 32-го тура английской Премьер-лиги, чемпион страны «Манчестер Сити» съездил в Лондон и обыграл там «Кристал Пэлас» со счётом 4:2. События очередной удачной игры своих подопечных прокомментировал каталонский наставник клуба Хосеп Гвардиола. Он считает, что победу в матче принесла удачная игра Кевина де Брёйне:

- Мы совершили некоторые ошибки в первом тайме, но Кевин де Брёйне выиграл для нас матч, своими действиями, своими голами, всем. Вообще, он принёс нам очень много побед. Я всегда напоминаю ему об этом, и его вдохновляют такие напоминания, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Лутон Таун».