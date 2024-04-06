Де Брёйне неудержим: «Манчестер Сити» победил в Лондоне и догнал «Ливерпуль»

В самом раннем субботнем матче Премьер-лиги сражались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити. Уже на третьей минуте встречи «орлы» забили фавориту. Конкуренты «горожан» стали потирать ладони, однако очень скоро команда Хосепа Гвардиолы отыгралась – шикарный удар в «девятку» удался Кевину де Брёйне.
После перерыва «Манчестер Сити» включился и сделал игру. Сначала забил Рико Льюис, а дальше Кевин де Брёйне продолжил творить – сначала неудержимый бельгиец ассистировал Эрлингу Холанну, а позже сам оформил дубль. Ближе к завершению встречи «Кристал Пэлас» забил во второй раз, что позволило лондонцам уйти от разгрома – 2:4.
«Манчестер Сити» победил и догнал «Ливерпуль» на вершине турнирной таблицы – у команд по 70 очков. Правда, мерсисайдцы свой матч тура проведут позже, как и «Арсенал», имеющий 68 очков в кармане.
|(1:0) Матета Жан-Филипп3'
|13'Де Брёйне Кевин (1:1)
|47'Льюис Рико (1:2)
|66'Холанн Эрлинг (1:3)
|70'Де Брёйне Кевин (1:4)
|(2:4) Эдуар Одсонн86'
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