Де Брёйне неудержим: «Манчестер Сити» победил в Лондоне и догнал «Ливерпуль»

В самом раннем субботнем матче Премьер-лиги сражались «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити. Уже на третьей минуте встречи «орлы» забили фавориту. Конкуренты «горожан» стали потирать ладони, однако очень скоро команда Хосепа Гвардиолы отыгралась – шикарный удар в «девятку» удался Кевину де Брёйне.

После перерыва «Манчестер Сити» включился и сделал игру. Сначала забил Рико Льюис, а дальше Кевин де Брёйне продолжил творить – сначала неудержимый бельгиец ассистировал Эрлингу Холанну, а позже сам оформил дубль. Ближе к завершению встречи «Кристал Пэлас» забил во второй раз, что позволило лондонцам уйти от разгрома – 2:4.

«Манчестер Сити» победил и догнал «Ливерпуль» на вершине турнирной таблицы – у команд по 70 очков. Правда, мерсисайдцы свой матч тура проведут позже, как и «Арсенал», имеющий 68 очков в кармане.