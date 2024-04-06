В «Манчестер Юнайтед» сменится спортивный директор

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу по смене спортивного директора. Как только «красные дьяволы» оформят назначение на этот пост Дэна Эшуорта, Джон Мерто покинет клуб. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Дэн Эшуорт в последние годы работал в «Ньюкасле». На фоне слухов о желании функционера переехать на «Олд Траффорд» «сороки» отстранили Эшуорта от работы. При этом он до сих пор числится как сотрудник клуба. Судя по всему, «Манчестер Юнайтед» пытается договориться с «Ньюкаслом» о переходе Дэна.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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