Ломаев: «Первый тайм нам не очень удался, проиграли там практически всю борьбу»

Лучший футболист встречи «Урал» - «Крылья Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие впечатления сегодня от игры?

- Тяжелый матч, как и планировалось. Первый тайм нам не очень удался, проиграли там практически всю борьбу. На второй тайм вышли с перестройкой небольшой, потому что поговорили в перерыве. Все пацаны бились, старались, добились победы очень тяжелой, конечно. Но думаю, что заслуженной, потому что у нас в первом тайме было побольше моментов, чем у «Урала».

- Ожидали, что будет столько работы у вас сегодня?

- В принципе, всей командой ожидали, что будет очень много борьбы, моментов, когда надо ее выигрывать, вот этого ждали. Но это футбол, так бывает.

- Прокомментируйте, пожалуйста, момент с опаснейшим ударом Ишкова, когда вы перевели мяч в штангу. И второй момент, когда Бегич бил головой. Неприятный для вратаря там момент. На чутье, на инстинктах, как действовали?

- С Ишковым - остался, не стал никаких лишних движений делать, получилось, что очень сильно пробил. Слава богу, достал мяч. С Бегичем? Честно, сам не помню, как мяч отбил, потому что в самый последний момент вообще увидел.