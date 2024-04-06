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Постекоглу: «Мою работу оценивают не по финансам»

06 Апреля 2024 • 15:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
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07.04 20:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался насчёт того, что квалификация в Лигу чемпионов позволяет команде хорошо заработать. По словам специалиста, он не думает о финансовой стороне вопроса.

«Ньюкасл» попал в Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Помогло это им в этом году? Мы не банки, мы – футбольные клубы. Мою работу оценивают не по финансовому балансу на конец года», - сказал Постекоглу журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт в воскресенье, 7 апреля, - против «Ноттингем Форест» на своём поле. На текущий момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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