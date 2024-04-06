Будущее Роберто де Дзерби является неопределённым. На последних пресс-конференциях рулевой «Брайтона» давал понять, что летом он может сменить клуб. Де Дзерби говорил о своих высоких амбициях и о намерении поговорить с владельцем английского клуба.

Между тем, на страницах Abendzeitung München вышел материал, его основная тема – выбор «Баварией» нового тренера. Сообщается о том, что мюнхенцы связывались с де Дзерби для предварительных переговоров, однако специалист дал понять, что пока он сосредоточен на концовке сезона с «Брайтоном».

Отмечается, что де Дзерби открыт к возвращению в Италию. На родине специалист может возглавить «Ювентус». Туринцы могут пойти на смену наставника после неоднозначного сезона. Сейчас с командой работает Массимилиано Аллегри.

Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»