Кейн обратился к Сону после 400-го матча за «Тоттенхэм»

Нападающий Хын Мин Сон на днях провёл 400-й матч за «Тоттенхэм». По этому случаю видеообращение для корейца записал звёздный Гарри Кейн.

«Просто хотел протянуть тебе руку и поздравить с 400 играми за «Тоттенхэм». Невероятное достижение, приятель.

Мне посчастливилось провести с тобой много матчей, это была привилегия. Ты отличный парень, отличный футболист – продолжай в том же духе, приятель! Я наблюдаю за тобой каждую неделю – продолжай забивать голы. Надеюсь увидеться с тобой в ближайшее время», - сказал Кейн.

Напомним, что прошлым летом Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию».