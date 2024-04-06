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Кейн обратился к Сону после 400-го матча за «Тоттенхэм»

06 Апреля 2024 • 14:51 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
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Через 1 ч. 23 мин.

Нападающий Хын Мин Сон на днях провёл 400-й матч за «Тоттенхэм». По этому случаю видеообращение для корейца записал звёздный Гарри Кейн.

«Просто хотел протянуть тебе руку и поздравить с 400 играми за «Тоттенхэм». Невероятное достижение, приятель.

Мне посчастливилось провести с тобой много матчей, это была привилегия. Ты отличный парень, отличный футболист – продолжай в том же духе, приятель! Я наблюдаю за тобой каждую неделю – продолжай забивать голы. Надеюсь увидеться с тобой в ближайшее время», - сказал Кейн.

Напомним, что прошлым летом Гарри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Сон Хын Мин ещё теги

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ХАЙДЕНХАЙМ БАВАРИЯ
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