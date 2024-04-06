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Человеческие останки обнаружены около базы академии «Манчестер Юнайтед»

06 Апреля 2024 • 14:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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07.04 17:30

В Солфорде, рядом с базой академии «Манчестер Юнайтед», в четверг были обнаружены человеческие останки, завёрнутые в пластик. В настоящий момент правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, район оцеплен. Начато расследование по статье об убийстве.

На базе «Клифф» в последние годы базируется академия «Манчестер Юнайтед». В своё время, до 1999 года, здесь тренировалась первая команда «красных дьяволов». Затем основа переехала в Каррингтон.

Добавим, что в воскресенье, 7 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
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