Человеческие останки обнаружены около базы академии «Манчестер Юнайтед»

В Солфорде, рядом с базой академии «Манчестер Юнайтед», в четверг были обнаружены человеческие останки, завёрнутые в пластик. В настоящий момент правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, район оцеплен. Начато расследование по статье об убийстве.

На базе «Клифф» в последние годы базируется академия «Манчестер Юнайтед». В своё время, до 1999 года, здесь тренировалась первая команда «красных дьяволов». Затем основа переехала в Каррингтон.

Добавим, что в воскресенье, 7 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля».