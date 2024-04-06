Гвардиола рассказал, из-за кого «Манчестер Сити» играет в обед

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед началом гостевого матча против «Кристал Пэлас».

«Обязательно ли нам нужно побеждать? Никогда не знаешь. Это можно произнести, но ты никогда не знаешь, что произойдёт. Кто знает? Конечно, когда ты смотришь на результаты конкурентов, ты знаешь, что нельзя терять очки, если хочешь сражаться до конца.

Игры «Ливерпуля» и «Арсенала» будут позже? Спросите у телевещателя. Именно из-за них мы играем сегодня в 12:30. Иногда ты играешь до конкурентов, а иногда после. В лиге бывает много подобных ситуаций», - сказал Гвардиола TNT Sports.

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