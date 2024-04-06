Гвардиола ответил на вопрос о возвращении Холанна и де Брёйне

Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне и Эрлинга Холанна, не игравших против «Астон Виллы» на неделе. Незадолго до начала игры с «Кристал Пэлас» испанский тренер дал комментарий на этот счёт.

«Мы играем каждые три дня. Есть и другие игроки, которых я хотел бы использовать, но из-за формы это было невозможно. В расписании много игр, разные турниры – три дня, три дня, три дня… Это касается не только физического состояния, но и ментального. Хорошо немного отдохнуть от напряжения и адреналина. Это полезно для следующих игр», - сказал Гвардиола TNT Sports.

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