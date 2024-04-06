«Спортинг» не собирается продавать Дьёкереша дешевле 100 миллионов евро

Лиссабонский «Спортинг» не намерен идти ни на какой компромисс в вопросе с продажей своего нападающего Виктора Дьёкереша. Напомним, шведский форвард является одной из главных трансферных целей лондонского «Арсенала».

Португальский журналист Педру Сепулведа сообщает, что «Спортинг» не продаст Дьёкереша дешевле 100 миллионов евро. Пока неизвестно, готов ли выложить такую сумму «Арсенал».

Сообщается, что в услугах 25-летнего Виктора также заинтересован «Челси». В этом розыгрыше чемпионата Португалии бывший форвард «Ковентри» забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.