Гвардиола: Круче выиграть АПЛ, чем Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поразмышлял о приоритете соревнований.

«Из внутренних трофеев самые важные – АПЛ и Ла Лига. Я не собираюсь говорить, что Лига чемпионов – это плохо. Мы её выиграли, и мы теперь знаем это чувство. Мы спокойны, потому что у нас есть этот трофей. Но выиграть лигу круче, потому что сделать это сложнее – больше игр, по две-три за недельный отрезок.

Лига чемпионов важна, но там всё зависит от чего-то, что ты, возможно, не можешь контролировать. Оба турнира важны, но победа в АПЛ показывает многое. Она показывает менталитет команд, которые постоянно конкурируют», - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Кристал Пэлас», не пропустите текстовую трансляцию.