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«Манчестер Юнайтед» может оставить тен Хага, так как не видит достойных кандидатов ему на замену

06 Апреля 2024 • 13:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 4.70 X 4.70 2 1.60
07.04 17:30

«Манчестер Юнайтед» может оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера клуба. Ранее ходили слухи о возможном увольнении нидерландца, но руководство уже скептически относится к этой идее. Менеджмент манкунианцев не видит доступного кандидата, который достойно мог бы заменить тен Хага.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее связывали с такими специалистами, как Томас Тухель, Грэм Поттер, Юлиан Нагельсманн и Роберто де Дзерби. Тем не менее, ни один из этих тренеров пока далеко не близок к назначению на «Олд Траффорд».

Ранее тен Хаг заявил на пресс-конференции, что он уверен в сохранении своей работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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