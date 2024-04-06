«Манчестер Юнайтед» может оставить тен Хага, так как не видит достойных кандидатов ему на замену

«Манчестер Юнайтед» может оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера клуба. Ранее ходили слухи о возможном увольнении нидерландца, но руководство уже скептически относится к этой идее. Менеджмент манкунианцев не видит доступного кандидата, который достойно мог бы заменить тен Хага.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее связывали с такими специалистами, как Томас Тухель, Грэм Поттер, Юлиан Нагельсманн и Роберто де Дзерби. Тем не менее, ни один из этих тренеров пока далеко не близок к назначению на «Олд Траффорд».

Ранее тен Хаг заявил на пресс-конференции, что он уверен в сохранении своей работы.