Холанн и де Брёйне – в основе «Манчестер Сити» на матч в Лондоне

В субботу «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Ортега, Льюис, Стоунс, Диаш, Гвардиол, Родри, де Брёйне, Бобб, Альварес, Грилиш, Холанн.

Как видим, Эрлинг Холанн и Кевин де Брёйне выйдут на поле с первых минут. На неделе против «Астон Виллы» они не играли – норвежцу и бельгийцу тогда предоставили отдых.

Матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.